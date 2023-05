Gustaph gaat door naar de finale van het Eurovisiesongfestival! Zaterdag maakt België kans op de overwinning

Loepzuiver, mét tonnen podiumprésence en een act die op alle vlakken klopte. Gustaph (42) bewees vanavond dat ‘Because of You’ z’n plaats meer dan waard is op het Songfestival. En dat was ook te merken in de persruimte: werden de eerste acts nogal lauwtjes onthaald, barstte tijdens ‘Because Of You’ het feestje volledig los. En dat hadden de bookies precies ook door. Stond Gustaph bij aanvang nog op een zesde plek, steeg dat tijdens de wedstrijd naar plek vier. En ook in het algemene klassement maakte hij een serieuze sprong: zo kampeert hij momenteel op de veertiende plek. Ter vergelijking: woensdag was dat nog de 25ste.