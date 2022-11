Eurosong-primeur in DE MEDIAWATCHERS. “Eurosong zal een week duren, met finale in Paleis 12 op 14 januari”

Ja, de wedstrijd van staatsbelang komt terug. En ja, de VRT wil winnen. Daarom blaast de openbare omroep ‘Eurosong’ nieuw leven in en wordt de wedstrijd voor het eerst sinds 2016 opnieuw georganiseerd. ‘Eurosong’ zou, aldus onze bronnen, wellicht tussen 7 en 14 januari plaatsvinden, met een grote finale op 14 januari in Paleis 12. Beluister het in een nieuwe aflevering van de podcast DE MEDIAWATCHERS.

Ook terug van weggeweest is Peter Van de Veire, die het volledige ‘Eurosong’-circus aan elkaar zal praten. Het was overigens Van de Veire zelf die half augustus in ‘Zomerhit’ bekend maakte dat ‘Eurosong’ van onder het stof zou worden gehaald. Wat nadien volgde was een traject dat de Reyerslaan bloed, zweet en tranen kostte om de wedstrijd echt op poten te krijgen. Het leek vaak de processie van Echternach, waarbij meer stappen achteruit dan vooruit werden gezet. Hoeveel weken mocht de wedstrijd duren? Hoeveel kandidaten zouden meedingen? Hoeveel liedjes zou elke deelnemer moeten brengen?

Al die vragen hebben eindelijk ook antwoorden gekregen. Al wil de VRT pas volgende week communiceren. De podcast DE MEDIAWATCHERS geeft nu al informatie vrij. Zo zullen we op zondag 14 januari weten wie voor ons land naar het Britse Liverpool zal mogen gaan. De VRT wil die dag een groots spektakel houden in Paleis 12, in Brussel. Voorafgaand aan die finale zullen wellicht vanaf 7 januari zeven kandidaten elk drie liedjes presenteren. Uiteindelijk zal elke kandidaat op 14 januari met één song de finale betwisten. Een vakjury zal advies mogen geven, maar het is aan de kijker om te beslissen wie ‘Eurosong’ wint.

Festivalzweep

Volgens onze bronnen zullen zeven artiesten, met twee bekende namen en vijf onbekenden, deelnemen aan de wedstrijd. Eén van de bekende namen zou ‘The Starlings’ zijn, ofwel Tom Dice en Kato. Tom kent in elk geval het klappen van de Festivalzweep. In 2010 verdedigde hij met succes de Belgische kleuren op het Songfestival met ‘Me and My Guitar’.

Met ‘The Starlings’ zou de VRT een duo hebben dat zeker beantwoordt aan de eisen dat ‘de artiest het festivallied perfect moet kunnen brengen’ en dat ‘de artiest laat zien dat hij ook graag een topprestatie wil neerzetten’. Blijft enkel nog de belangrijkste vereiste over: ‘het moet een song zijn waarmee ons land, en dus de VRT in dit geval, mogelijk zou kunnen winnen’.

Voor de duidelijkheid: de selectie van het nummer waarmee de VRT straks naar Liverpool wil, is al maanden geleden gebeurd. Uit honderden demo’s werd een ultieme lijst van songs weerhouden. Artiesten hadden dan weer de tijd tot 26 oktober om zich in te schrijven. De lijst van zeven kandidaten is afgeklopt. De laatste contracten zouden deze week getekend zijn.

Volledig scherm Peter Van de Veire © VRT

Volledig scherm De Mediawatchers: host Robin Vissenaekens, HLN-journalisten Desna Lespinoy en Mark Coenegracht. © HLN

Volledig scherm De Mediawatchers © HLN