“De stem zat goed, het jasje strak en de hoed was netjes op z'n hoofd geniet”: Gustaph haalt finale van het Songfestival

Songfestival Geen enkel punt op het Songfesti­val, maar populair in de hitlijsten: Groot-Brittannië scoort wél op de radio

Wie laatst lacht, best lacht? James Newman haalde met zijn liedje ‘Embers’ nul punten op het Eurovisiesongfestival, maar hij lijkt het in de hitlijsten een stuk beter te gaan doen. ‘Embers’ is deze week tot nu toe het op twee na meest gedownloade liedje, meldt het Britse Official Charts.