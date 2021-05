Google en Samsung lanceren nieuw besturingssysteem voor smartwatches

Samsung neemt voor dit nieuwe project afscheid van besturingssysteem Tizen, en Google zegt Wear OS vaarwel. “We combineren het beste van Wear en Tizen in één platform”, zegt projectmanager Bjorn Kilburn. “Door samen te werken zijn we in staat elkaars sterke punten te benutten en ze te combineren tot een systeem dat snellere prestaties levert, een langere batterijduur heeft en meer toepassingen biedt.”

Concurrentie met Apple

Het doel van de integratie is om de directe concurrentie met Apple aan te gaan, lange tijd nummer één in het segment van smartwatches. Samsung benadrukt in een aparte reactie dat het Zuid-Koreaanse bedrijf “constant op zoek is naar manieren om aan de behoeften van de klanten te voldoen”.

Op de ontwikkelaarsconferentie, die door de coronapandemie voor het tweede jaar op rij online gehouden werd, onthulde Google ook een reeks verbeteringen en updates voor verschillende systemen, Google Maps, de zoekmachines en de fotobeheerservice. Het bedrijf presenteerde een testversie van Android 12, het besturingssysteem dat wereldwijd zowat drie miljard telefoons bedient, uitgerust met nieuwe tools voor privacycontrole en personalisatie.

Kunstmatige intelligentie

De techgigant onthulde verder ook een nieuwe campus gewijd aan kunstmatige intelligentie in Santa Barbara, Californië. Google lichtte een tipje van de sluier op over LaMDA, een door artificiële intelligentie aangedreven taalmodel dat een volwaardig gesprek kan hebben. Het bedrijf specificeerde niet of dat nieuwe taalmodel daadwerkelijk klaar is voor het grote publiek, maar bevestigt wel dat het het in de toekomst zou willen opnemen in zijn stemassistent.

Tot slot wees CEO Sundar Pichai op de initiatieven van het bedrijf in de strijd tegen de klimaatopwarming, met in het bijzonder een datacenter dat draait op geothermische energie in Nevada. “We moeten verder gaan dan wind en zon en dit soort energie gebruiken om duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken”, aldus Pichai.