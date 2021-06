Facebook wil eigen smartwatch met fitnessfunctie en verbinding tot AR-brillen

Tablet of smartphone verkopen? Zo zorg je dat al je gegevens grondig verwijderd zijn

5 december Wil je je tablet of smartphone verkopen? Dan kijk je maar best uit dat er geen van je persoonlijke data meer op het toestel staan, want wie weet waar komen je gegevens terecht eens je geen controle meer hebt over het toestel. Om dat te vermijden, zijn er aantal stappen die je kan volgen om al je data van het toestel te verwijderen. Al biedt geen enkele methode - tenzij je het toestel fysiek volledig vernietigt - 100 procent garantie. Met de juiste tools kunnen specialisten nog steeds (een deel van) je data bovenhalen. Maar met deze tips kom je al een heel eind.