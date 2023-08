“We willen hen stimuleren om nu al op zoek te gaan naar hun passies”: 125 kinderen namen deze zomer deel aan Skillz kampen

Programmeren, gamen in Minecraft, digitaal tekenen of experimenteren met wetenschap? Zo’n 125 kinderen en jongeren namen deze zomervakantie deel aan een van de twaalf Skillz kampen bij de Hasseltse Campus Hast. “We willen inspelen op STEM en creatieve vaardigheden die nu nog veel te weinig op school aan bod komen, maar in de jobs van morgen des te belangrijker zullen zijn”, licht initiatiefnemer van de kampen toe.