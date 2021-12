Zwaar gepeste Elias getuigt bij VTM Nieuws: “Ik kreeg boksen in mijn ribben, in mijn maag en op mijn armen”

Zuid-West Limburg Hulpverle­nings­zo­nes Zuid-West Limburg en Hesbaye gaan unieke samenwer­king aan over taalgrens heen

Als eerste in België slaan de Vlaamse hulpverleningszone Zuid-West Limburg en de Waalse zone de secours Hesbaye de handen in elkaar. Door hun samenwerking over de taalgrens heen zal er in de grensgemeenten snellere hulp mogelijk zijn. “En zo vermijden we ook een dubbele uitruk van de twee zones", klinkt het.

