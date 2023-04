Zuhal Demir verontwaardigd over aanpak illegale rave: “Begin al eens met stroom uit te schakelen en Defensie te sturen”

VERMOORDE ONSCHULD. Een babylijkje in een beerput, in volle Eerste Wereldoor­log: “Eenzame Vlaamse vrouwen en hitsige Duitse soldaten... Moet ik er een tekening maken?”

Op 28 februari 1918 — de Eerste Wereldoorlog woedt nog — wordt in een beerput in het Limburgse Kerniel een babylijkje gevonden. Gewikkeld in een doek, gestorven tijdens of na de geboorte. Er wordt dus gezocht naar een vrouw, en in het huis naast de beerput wonen er drie. En van die drie heeft er één zich een maand voor de feiten verdacht gedragen. Is zij de dader? Of speelt dorpsgeroddel de hoofdrol?