Zoutleeuwsesteenweg wellicht vanaf woensdag onderbroken voor werken aan rotonde Stayen

Deze week start de eigenlijke vernieuwing van de rotonde in verschillende fases. De aannemer legt in de eerste fase de rotonde zo goed als volledig aan. Vermoedelijk eind juni zal het verkeer al deels over de rotonde kunnen rijden. Tot aan het bouwverlof begin juli wordt gewerkt aan de Tiensesteenweg richting het centrum. Daarna gaat de rotonde open, uitgezonderd de bypass voor doorgaand verkeer van Tienen naar Luik. De zone van de bypass en de ventweg wordt namelijk pas later in het najaar aangelegd wanneer in die zone de nutswerken zijn uitgevoerd.