Zorginspectie stelt ‘levensbedreigende toestanden’ vast in serviceflats in Velm: “Controles werden duidelijk bewust buitenspel gezet”

De Vlaamse Zorginspectie voerde een controle uit in de serviceflats van Triamant in Velm, een deelgemeente van Sint-Truiden. Daarbij stootten ze op ‘mensonwaardige en levensbedreigende toestanden’. Zo zouden niet alle bejaarden een warme maaltijd of medische hulp krijgen.

Het stadsbestuur dient nu klacht in tegen Triamant, dat onderdeel is van een recent failliet verklaarde vennootschap, Curamant BV. Die vennootschap werd vorige dinsdag failliet verklaard.

Dinsdag sprak de ondernemingsrechtbank van Turnhout het faillissement uit van Curamant. Het bedrijf stond in voor de zorg in verschillende woonfaciliteiten, waaronder ook de sites van Triamant Bree en Sint-Truiden. Na de vaststelling van ernstige zorgtekorten door de Vlaamse Zorginspectie op de site van Triamant in Velm, gaat het lokaal bestuur in samenwerking met de Eerstelijnszone Haspengouw over tot crisismanagement op de site om de zorg en het welzijn van de kwetsbare bewoners te garanderen.

Gevarenzone

“Donderdagochtend werden we gecontacteerd door het Vlaamse departement Zorg omdat de sites van Triamant Bree en Sint-Truiden zich in een gevarenzone dreigden te begeven door wanbeheer en een ondoorzichtig kluwen van vennootschappen”, zegt burgemeester Ingrid Kempeneers (CD&V).

“Hierdoor wist de organisatie de betrokken zorgsites te onttrekken aan de kwaliteitscontroles. Gezien het hier om één van de meest kwetsbare groepen uit onze bevolking gaat, hebben we onmiddellijk onze maximale medewerking verleend. De gezondheid, continuïteit van zorg en levenskwaliteit van de hulpbehoevende bewoners zijn onze absolute prioriteit.”

Vrijdag hebben we hun bevindin­gen ontvangen en daaruit bleek dat er absoluut dringende acties vereist waren Pascy Monette

“We hebben donderdag meteen samengezeten met de Eerstelijnszone (ELZ) Haspengouw om na te gaan hoeveel zorgend- en verpleegkundig personeel beschikbaar is binnen de eerstelijnszone”, gaat schepen van Sociale zaken Pascy Monette verder. “Aansluitend zijn we naar de site gegaan om de situatie ter plaatse in te schatten en hebben we aangedrongen op een objectieve analyse door de Vlaamse Zorginspectie. Vrijdag hebben we hun bevindingen ontvangen en hieruit bleek dat er absoluut dringende acties vereist waren.”

Schrijnend

“De vaststellingen zijn bijzonder ernstig en schrijnend. Zo is er vastgesteld dat verschillende bewoners die buiten het woonzorgcentrum Orelia op de site verblijven, niet de zorgen krijgen waar ze recht op hebben en waarvoor zij betalen. De situatie leidt tot mensonwaardige en zelfs levensbedreigende toestanden. De controle-instanties zijn hier in het verleden duidelijk bewust weggehouden”, vertelt dokter Johan Vandervelden van Eerstelijnszone Haspengouw.

De Eerstelijnszone en het lokaal bestuur Sint-Truiden ondernemen nu concrete acties om de zorg te optimaliseren. Dit gebeurt via zelfstandige thuisverpleging onder coördinatie van de ELZ, ondersteunt door het Zorgbedrijf, een welzijnsvereniging van het Lokaal Bestuur. Ook Orelia springt bij waar mogelijk. Zo zijn er afspraken gemaakt met Orelia rond het voorzien van maaltijden gedurende het weekend. Vanaf maandag neemt het Zorgbedrijf deze taak over.

Verschil­len­de bewoners van Triamant en een aantal zelfstandi­ge verpleeg­kun­di­gen hebben namelijk al maanden geleden de Zorginspec­tie gealar­meerd over de wantoestan­den Pascy Monette

“We betreuren ten zeerste dat we als lokaal bestuur zo laattijdig door de Zorginspectie op de hoogte werden gebracht van de zorgwekkende situatie op de site. Verschillende bewoners van Triamant en een aantal zelfstandige verpleegkundigen hebben namelijk al maanden geleden de Zorginspectie gealarmeerd over de wantoestanden”, zegt schepen van Sociale zaken Pascy Monette.

Zorg

“Onze grootste bekommernis nu is dat alle betrokken patiënten de zorg krijgen waar ze recht op hebben”, zegt burgemeester Ingrid Kempeneers. “De situatie die hier ontstaan is, is ontoelaatbaar. Zowel het lokaal bestuur als de Eerstelijnszone Haspengouw tillen zwaar aan dergelijke wantoestanden. We dienen dan ook een klacht met burgerlijke partijstelling in bij de onderzoeksrechter ten aanzien van de verantwoordelijken van Triamant, Curamant en Patrivelm om dergelijke misdrijven ten aanzien van de zwaksten van de samenleving te onderzoeken en te berechten.”

In Bree kregen 25 bewoners van een herstelverblijf al te horen dat de instelling de deuren sluit. Ook andere instellingen die onder de naam Triamant werken, kwamen deze week in het nieuws. In Ronse is er al een overnemer en gaat de vestiging verder onder een nieuwe naam. In Geluwe kregen de bewoners het nieuws dat ze zich voorlopig geen zorgen moeten maken.

