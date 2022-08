Zo ziet de Veemarkt er binnen een jaar uit: “100 bomen, water, gloednieuw skatepark én parking”

Sint-TruidenEen jaar geleden werden de Truienaars bevraagd over hoe hun Veemarkt er in de toekomst moet uitzien. De grijze vlakte zou verdwijnen, zoveel was al zeker. Intussen heeft het stadsbestuur de ideeën, dromen en plannen in een duidelijk toekomstbeeld gegoten dat binnen een jaar al grotendeels gerealiseerd moet zijn.

De stad Sint-Truiden werd met ‘Veemarkt breekt uit' door Vlaanderen gekozen als proeftuin om de betonnen site van 13.000 m² op te breken en te vergroenen. Een jaar nadat de inwoners hun mening mochten geven, zijn de plannen klaar. “We zijn volop bezig aan de omgevingsvergunning en het bestek om die op de gemeenteraad van september voor te leggen”, vertelt burgemeester Veerle Heeren (CD&V). “En tegen juni 2023 moet de Veemarkt er al volledig anders uitzien: de grijze vlakte maakt dan plaats voor veel groen en zeker 100 bomen.”

Volledig scherm De Veemarkt wordt één groene zone met 100 bomen, een skatepark én een gratis parking. © Stad Sint-Truiden

De herinrichting van de Veemarkt zorgt voor een groene schakel tussen het Speelhof en het Stadspark. Uiteindelijk moet er op die manier een zone van 45 hectare groen in het centrum van de stad ontstaan. Eén van de veehallen blijft staan die plaats moet bieden voor verschillende activiteiten. Skaters worden op hun wenken bediend met een gloednieuw skatepark dat deels overdekt is en ook wie gratis parking zoekt op de Veemarkt, zal die in de toekomst nog vinden.

Parking

“In een eerste fase wordt 13.000 m² verharde oppervlakte onthard en zal er een ecologisch park aangelegd worden. We willen het tracé van de Trudobronbeek opnieuw openleggen onder de veehal die behouden blijft en ook het openleggen van de Cicindriabeek staat nog op ons verlanglijstje, al zal daar wat meer onderzoek voor nodig zijn", vertelt schepen Johan Mas (Open VLD) van Openbare Werken. Ook de heraanleg van de parkeerplaatsen is voor de eerste fase voorzien. Die verplaatsen naar de weerszijden van de Veemarkt maar blijven gratis. “Bovendien investeren we in 25 laadpalen om 50 elektrische wagens mee op te laden", voegt burgemeester Heeren toe.

Veehal

Tijdens de tweede fase wordt de overgebleven veehal gerenoveerd. “We onderzoeken nog welke nieuwe dakbedekking gewenst is en of we zonnepanelen kunnen plaatsen en gaan tegelijkertijd na welke nieuwe functies en activiteiten er in de toekomst kunnen plaatsvinden”, zegt schepen van Publieke Ruimte Jelle Engelbosch (N-VA). “Wat wel vaststaat is dat de Veemarkt het visitekaartje van de stad wordt dat uitnodigt om Sint-Truiden verder te ontdekken.”

In de derde fase wordt de oostelijke zone van de Veemarkt heraangelegd tot stedelijk park. De start van de werken is voorzien voor maart 2023.

