Zes maanden schorsing voor financieel directeur van Sint-Truiden na illegale lening aan Jef Cleeren

Genk Diefstal op Woonesteti­ka-beurs

Vrijdagnamiddag werden bij de opbouw van de Woonestetika-beurs in de Limburghal twee designkasten gestolen. De Woonestetika-beurs is de interieurbeurs waar je terecht kan voor allerlei technologische snufjes voor in en om de woning. Deze vindt plaats tot en met dinsdag en opnieuw van 4 tot en met 6 november. Het onderzoek van de diefstal is in handen van politie CARMA.

30 oktober