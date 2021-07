Wij konden de rapporten inkijken: 25 gezinnen op straat omdat hout dat niet nat mocht worden, weken in de regen lag: “Al ons geld en ons huis kwijt”

“Ik heb heel bewust een nieuwbouwappartement gekocht om voor de rest van mijn dagen op mijn gemakje te zitten. Maar ik ben nog nooit zó op mijn ongemak geweest als nu.” Het huilen stond haar nader dan het lachen, de bejaarde vrouw die gisteren haar spullen in de koffer van een auto laadde en vertrok naar rusthuis Triamant in Sint-Truiden, om te smeken of ze daar alstublieft nog een kamertje voor haar konden vrijmaken. Zo’n zes jaar geleden verkocht de vrouw haar huis in de rand rond Brussel en kocht ze een appartement in Parc du Sud: een fonkelnieuw appartementencomplex in Sint-Truiden. Ze wilde per se een nieuwbouwappartement, want in haar oude huis begonnen de gebreken zich op te stapelen: verouderde leidingen, een boiler die aan vervanging toe was, ramen die vernieuwd moesten worden. Omdat ze op haar leeftijd niet meer aan grote verbouwingen wilde beginnen, verkocht de vrouw haar huis en kocht ze een appartement. “Enige voorwaarde: het moest een nieuwbouw zijn. Dan was ik er zeker van dat er tot het einde van mijn dagen geen miserie meer zou opduiken. Enfin, dat dacht ik toch. Want kijk nu. Nu is er alléén maar miserie.”