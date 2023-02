WEERBERICHT: Zwaarbewolkt in Sint-Truiden vanochtend

Hasselt Hasseltse brouwerij de Hophemel haalt top 10 van beste biercafés: “Een ongelofe­lij­ke eer”

Brouwerij de Hophemel in Hasselt mag zich voortaan één van de beste biercafés van België noemen. Die titel kreeg de Hasseltse brouwerij tijdens het Beer Awards Digitaal Festival. “Een titel waar we eerst geen rekening mee hadden gehouden, maar waar we nu enorm blij mee zijn”, glunderen zaakvoerders Geert Vandormael en Steven Broekx.

