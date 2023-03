WEERBERICHT. Vanochtend kans op helder weer in Sint-Truiden

“Geef vrijwilli­gers meer ruimte”: die oproep weerklinkt in een wachthokje op een Hasselts treinper­ron

Wie maandagmorgen een vreemd tafereel zag in een van de wachthokjes op perron 6 in het station van Hasselt, is wellicht al op de hoogte: de Week van de Vrijwilliger is van start gegaan. “Het wordt voor vrijwilligers steeds moeilijker om een geschikte, betaalbare locatie te vinden.”