WEERBERICHT. Overwegend bewolkt in Sint-Truiden vanochtend

Riemst HUIZEN­JACHT. Riemst, landelijke gemeente tegen de Nederland­se grens: “Eeuwenoude vierkants­hoe­ves gaan makkelijk voor 600.000 euro of meer”

Op zoek naar een nieuwe stek in Limburg of gewoon benieuwd naar de prijzen en waarom mensen er graag wonen? Elke week zoeken wij het voor jou uit met een lokale vastgoedexpert. Deze week bezoeken we Riemst.

26 december