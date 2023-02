WEERBERICHT. Kans op lichte regen en bewolking in Sint-Truiden vanochtend

Ham Twintiger opnieuw geïnter­neerd na verkrach­ting

De Tongerse strafrechter heeft een 27-jarige man uit Ham opnieuw geïnterneerd omdat hij in 2016 een toen 19-jarige vrouw verkrachtte en haar nadien nog bleef stalken. Ook schepte hij bij een van haar vriendinnen op over de verkrachting. Het is niet de eerste keer dat de man geïnterneerd wordt: ook in 2020 belandde hij in een instelling in Sint-Truiden.

3 februari