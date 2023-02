WEERBERICHT. Kans op helder weer in Sint-Truiden vanochtend

Brand breekt uit in wellness­cen­trum Sané Thermen in Tongeren: “50 gasten gelukkig veilig geëvacu­eerd”

In het wellnesscentrum Sané Thermen in Riksingen (Tongeren) is zaterdagochtend omstreeks 10.30 uur een brand ontstaan. Het vuur ontstond in de buitensauna, waarna de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg ter plaatse kwam. “Gelukkig raakte niemand gewond, maar zo'n situatie overvalt je wel”, reageert Joseph Vantilt als eigenaar van het getroffen wellnesscentrum.