WEERBERICHT. Kans op bewolking in Sint-Truiden vanochtend

Tongeren Brand in oude rijkswacht­ka­zer­ne in Tongeren: werk van krakers?

In Tongeren is zaterdag morgen brand uitgebroken in een van de gebouwen van de oude rijkswachtkazerne. Door brand aan de leien werd even gevreesd dat asbest zich zou verspreiden, maar de regen hielp gelukkig een handje.

15 januari