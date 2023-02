WEERBERICHT. Helder weer in Sint-Truiden vanochtend

Tongeren Gebeurde de genocide van Caesar op Eburonen wel echt? Nederland­se prof doet waarheid uit de doeken in Gal­lo-Ro­meins Museum

De strijd tussen de Romeinse veldheer Julius Caesar en Eburonenleider Ambiorix spreekt meer dan 2.000 jaar later nog tot de verbeelding. Maar wat er echt van waar is, of wat lichtjes overdreven is, doet professor Nico Roymans (VU Amsterdam) woensdag 15 februari uit de doeken in zijn lezing in het Gallo-Romeins Museum.