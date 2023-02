WEERBERICHT: Bewolking in Sint-Truiden vanochtend

WEERBE­RICHT. Overwegend bewolkt weer in Sint-Trui­den vanochtend

In Sint-Truiden is het bewolkt. De temperatuur komt niet boven de 9 graden met een matige wind uit het zuidwesten. Zaterdag is een zwaar bewolktere dag met een matige wind. De temperatuur wordt ongeveer 9 graden.

10 februari