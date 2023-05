WEER. Vanochtend kans op bewolkt weer in Sint-Truiden

Zuid-Limburgse gemeenten zetten stap richting landschaps­park ‘Hart van Haspengouw’ met masterplan: “Er zijn uiteraard discussies geweest, maar ons hart voor Haspengouw heeft ons altijd verenigd”

Het lijvige masterplan van ‘Hart van Haspengouw' is klaar. De streek in Zuid-Limburg stelt zich officieel kandidaat om door de Vlaamse overheid erkend te worden als Landschapspark en hoopt die titel eind dit jaar ook effectief binnen te halen. Er zijn momenteel nog zeven kandidaten in de running waarvan drie goed nieuws krijgen. De landschapsparken krijgen extra kansen en middelen van de Vlaamse overheid om hun gebied te onderhouden.