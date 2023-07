WEER. Kans op lichte regen en gedeeltelijk bewolkt weer in Sint-Truiden vanochtend

Lagere energiefac­tuur en betere woonkwali­teit dankzij renovaties

De provincie Vlaams-Brabant, de stad Landen en ‘Beter Wonen aan de Gete’ lieten de voorbije 5 jaar in Landen in 20 woningen renovaties uitvoeren. Via renovatiebudget met uitgestelde terugbetaling en begeleiding hielpen ze zo woningeigenaars, die over onvoldoende financiële middelen en kennis beschikken, om de kwaliteit en het energieverbruik van hun woningen te verbeteren. Landen is één van de 30 gemeenten waar de provincie Vlaams-Brabant momenteel zulke projecten uitvoert.