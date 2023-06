WEER. In Sint-Truiden bewolkt weer vanochtend

Basketbal/Voetbal Youssouf Keïta ruilt job bij eersteklas­ser STVV voor functie bij Brussels Basketball: “Budget twintig keer kleiner, mijn motivatie niet”

Een verrassende transfer in de sportwereld achter de schermen. Youssouf Keïta was de voorbije drie seizoenen in het voetbal aan de slag als communicatieverantwoordelijke bij eersteklasser Sint-Truiden. Nu keert de Brusselaar terug naar zijn eigen stad om Brussels Basketball samen met Serge Crèvecoeur weer op te bouwen.