WEER. Heldere ochtend in Sint-Truiden

ZIEN. Koningin Mathilde ontvangt eredocto­raat aan UHasselt: “Dit laat me niet onberoerd”

Voor haar sterke maatschappelijke bewogenheid en haar inzet voor onder meer mentaal welzijn bij jongeren reikt de UHasselt een eredoctoraat uit aan koningin Mathilde. “Hare Majesteit toont leiderschap dat bij deze 21ste eeuw past: empathisch, optimistisch en gefocust. Het is een voorrecht om in dit jubileumjaar de koningin als eredoctor te mogen verwelkomen”, klinkt het bij de UHasselt. De vorstin nam het eredoctoraat dankbaar in ontvangst.