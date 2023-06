WEER. Heldere ochtend in Sint-Truiden

Jaar na waterbom boven Landen wachten slachtof­fers nog steeds op erkenning als ramp: “Stad blijft niet bij de pakken zitten”

Net een jaar geleden braken de hemelsluizen open boven Landen, waar op enkele plekken in korte tijd meer dan 80 liter water viel. Om dat even in perspectief te plaatsen: dat is meer regen dan je doorgaans in een volledige (natte) maand ziet vallen. Een heuse ‘waterbom’ dus, die heel wat schade met zich meebracht. Een jaar later wachten inwoners nog steeds tot het gebeuren als ramp wordt erkend. De stad nam intussen wél een pak maatregelen tegen toekomstige waterrampen.