Wat burgemeester Heeren weigerde, gebeurt nu toch: Politieraad kan auditverslag Comité P. inkijken. “Actieplan moet nu 13 pijnpunten bij politiezone aanpakken”

voetbal eerste nationale Axel Swerten ontvangt met Dessel ex-ploeg Patro Eisden: “Een duel met een grote titelkandi­daat”

De eerste seizoenszege, vorig weekend op het veld van Mandel United, heeft Dessel Sport deugd gedaan. Het was een verdiende driepunter die het vertrouwen een boost moet geven. Zaterdagavond om 19.30 uur is Dessel gastheer voor Patro Eisden. De Limburgse formatie is in eerste nationale één van de titelfavorieten. Voor verdediger Axel Swerten is het een weerzien met zijn ex-ploeg.

15 september