“Waarom is op een illegale rave aanwezig zijn op zich niet strafbaar?”: Limburgse gouverneur wil hectisch weekend niet zomaar laten passeren

Burgemees­ter Ingrid Kempeneers (CD&V) over illegale rave in Sint-Trui­den: “40 manschap­pen om 6.000 aanwezigen in toom te houden? Dat is niet te doen”

De illegale rave in Kerkom bij Sint-Truiden is nog volop aan de gang. De intussen 6.000 aanwezigen hebben geen plannen om het illegale feest al te staken en ook de politie laat het zijn gang gaan. “Door de massale toestroom van mensen en de grootte van het terrein is het onmogelijk om in te grijpen”, klinkt het.