Waalse trucker overleden op bedrijventerrein in Sint-Truiden

voetbal jupiler pro league Stan Van Dessel en STVV winnen met de vingers in de neus van Zulte Waregem: “Leuk dat we 2022 in schoonheid konden afsluiten”

STVV behaalde een simpele thuiszege tegen een teleurstellend Zulte Waregem. Voor de rust scoorde Daichi Hayashi en topschutter Gianni Bruno erna. In de slotfase van de eerste helft kwamen de bezoekers met tien man te staan. In de catacomben kreeg Mbaye Leye ook rood. T2 Patrick Asselman probeerde het tij te keren, maar de Kanaries kwamen nooit in de problemen.

28 december