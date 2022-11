Vooruit Sint-Truiden dient klacht in tegen gemeenteraadsvoorzitter: “Een advocaat uitnodigen op een gesloten zitting, dat is machtsmisbruik”

Sint-TruidenVooruit Sint-Truiden dient opnieuw een klacht in bij de gouverneur. Dit keer zorgde de aanwezigheid van een advocaat op de gesloten zitting rond het auditrapport over Jelle Engelbosch (N-VA) voor opschudding.

Voor de gemeenteraad van maandagavond kwamen de raadsleden al samen voor een gesloten zitting. Ook Audit Vlaanderen was uitgenodigd om tekst en uitleg te geven bij het rapport en de adviezen die ze opstelden over voormalig eerste schepen Jelle Engelbosch. Die lag eerder onder vuur door vermeende belangenvermenging, toen hij een stuk grond in Velm onderhands kocht van de kerkfabriek en toen hij een perceel in Halmaal-Dorp kreeg van de stad door ‘verkrijgende verjaring’.

“Daar blijken rare zaken gebeurd te zijn”, zei Gert Stas (Vooruit) over het stuk grond in Halmaal-Dorp tijdens de vorige gemeenteraad. “We zijn toen als gemeenteraad misleid geweest, doordat we een onvolledig juridisch dossier voorgelegd kregen", klinkt het nu. “Normaal gezien zou dat dossier bovendien door toenmalig schepen van Juridische Zaken Ingrid Kempeneers (CD&V) behandeld zijn, maar toenmalig schepen van Openbare Werken Bert Stippelmans (CD&V) (nu voorzitter van de gemeenteraad, red.) trok het naar zich toe.”

“Ik kan Audit Vlaanderen op een volgende gemeenteraad uitnodigen voor extra uitleg”, reageerde Stippelmans op de vorige gemeenteraad, wat afgelopen maandag dan ook gebeurde.

Bert Stippelmans

De onderzoekers zakten af naar Sint-Truiden om de gemeenteraadsleden uitleg te geven bij hun onderzoek en eventuele vragen te beantwoorden. “Die gesloten zitting begon met de onderzoekers die zichzelf voorstelden voor de gemeenteraad”, vertelt Stas. “Uiteraard kennen we hen intussen al een beetje, maar één persoon, die we niet kenden, stelde zich niet voor. We vroegen ons af wie dat was en achteraf bleek het een advocaat te zijn. Enkele jaren geleden is hij door de stad in dienst genomen om advies te geven over de ‘verkrijgende verjaring' van Jelle Engelbosch. Toen de onderzoekers van Audit Vlaanderen klaar waren met hun uitleg en vertrokken, nam de advocaat het woord om hun verhaal tegen te spreken en Bert Stippelmans te verdedigen.”

Klacht

Vooruit Sint-Truiden vermoedt dat de gemeenteraadsvoorzitter de advocaat uitnodigde op de gesloten zitting om zijn positie te verdedigen en dient daarom een klacht in bij de gouverneur. “Het gaat hier om machtsmisbruik van onze gemeenteraadsvoorzitter. Hij nodigt iemand uit op een gesloten raadscommissie die hem kan komen verdedigen. En het is niet de eerste keer dat hij zijn positie misbruikt. Ik verwacht op zijn minst dat de gouverneur hem op de vingers gaat tikken want de acties van Bert Stippelmans beginnen gênante proporties aan te nemen. We vragen ons af hoe lang zijn positie als voorzitter van de gemeenteraad nog houdbaar is”, besluit Stas.

