Voorlopig laatste gemeenteraad voor geschorste Truiense burgemeester Veerle Heeren

Genk Nu ook elektri­sche steps te huur aan Thor Central

Vanaf 1 februari kan je in Waterschei elektrische steps huren via ZOEF. Zij openen een verhuurpunt aan Thor Central. Bedoeling is om via een uitgestippelde route het skeeler- of fietsroutenetwerk in Genk op een hippe en milieuvriendelijke manier te ontdekken.

19:15