Voor 8,2 miljoen euro aan betalingen met kaart die vernietigd had moeten worden: verborgen leningen van stad aan oud-burgemeester Jef Cleeren

Audit Vlaanderen heeft de overeenkomst ingekeken die het lokaal bestuur van Sint-Truiden in 2017 afsloot met toenmalig gemeenteraadslid Jef Cleeren. In dit akkoord werd een deal afgesloten tot een voorschotlening van 50.000 euro op het pensioen van de ex-burgemeester. Voor een tweede storting van 15.000 euro in 2020 was er geen sprake van een schriftelijk akkoord.

Uit een analyse van het mailverkeer blijkt dat enkel de geschorste financieel directeur Luc Vandijck en zijn plaatsvervanger op dat moment op de hoogte waren van het akkoord. Ze deden er bovendien alles aan om de financiële transacties verborgen te houden. Er zouden bewust zaken gemanipuleerd zijn om leningen te verbergen voor de rest van de administratie. Zo was het personeelslid van wie de betaalkaart was niet in het land op de dag waarop de leningen werden betaald aan Cleeren. Daarnaast werd de algemeen directeur overal bewust buiten gehouden.

De Belfiuswebkaart die gebruikt werd voor de leningen moest ten slotte al in 2015 vernietigd worden omdat de ambtenaar in kwestie geen bevoegdheid meer had om te betalen. Maar de kaart werd pas in 2020 vernietigd. Ondertussen werd er tussen 2017 en 2020 nog voor 59 miljoen euro aan transacties betaald met de kaart.

Champagnefeest

Ook het champagnefeest van de vzw Vrienden van Veerle Heeren werd door Audit Vlaanderen onderzocht. Vraag was of de stad Sint-Truiden voor dat bewuste feest in 2017 de facturen betaalde van een firma die de stad ondersteunde in haar aankoopbeleleid en offertes vergeleek. De bedrijfsleider van de bewuste firma voerde de opdrachten echter uit voor het champagnefeest van toenmalig burgemeester Veerle Heeren (CD&V). Die ontkende in alle talen, maar uit het onderzoek van Audit Vlaanderen blijkt dat de adviseur wel degelijk werkte voor het champagnefeest en toch factureerde aan de stad. De stad Sint-Truiden vroeg intussen al een terugbetaling voor de factuur.

Politieke verantwoordelijkheid

Omdat er in de twee dossiers mogelijk misdrijven gepleegd werden, heeft Audit Vlaanderen de Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC) op de hoogte gebracht. Binnenkort komt de Truiense gemeenteraad bovendien samen voor tekst en uitleg van Audit Vlaanderen zelf én van de betrokken politici. “Wie treft in dit verhaal politieke verantwoordelijkheid? Dat vraag ik mij af”, reageert gemeenteraadslid van oppositiepartij Vooruit, Ludwig Vandenhove. “Tijdens de leningen aan Jef Cleeren waren Ingrid Kempeneers (CD&V) en Jo François (N-VA) schepenen van Financiën. Ze herhalen dat ze hier niets van wisten, maar het is nu aan hun om dat effectief te bewijzen.”

“Naar de toekomst toe hoop ik ook dat we hier een les uit kunnen trekken. ‘Laat de ambtenaren maar doen’, wordt vaak gezegd. Maar hier in Sint-Truiden mag de financiële dienst misschien wel wat meer gecontroleerd worden. Als men nog verder op onderzoek zou gaan, ben ik zeker dat gaat blijken dat er nog vreemde dingen gebeurd zijn”, besluit Vandenhove.

