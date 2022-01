Voetganger (61) doodgereden in buurt kasteel Duras

Tongeren Limburgse Darts Liga kan door lichte versoepe­lin­gen hervatten

De horecazaken mogen vanaf dit weekend opnieuw tot middernacht geopend blijven. Voor de Limburgse Darts Liga is dat goed nieuws, want met dat extra uur kunnen zij ook opnieuw wedstrijden laten plaatsvinden. Er werd een nieuwe kalender aangemaakt waarbij rekening wordt gehouden met de inhaalwedstrijden. Het is in elk geval uitkijken naar zondag 27 februari. Dan vindt immers het individueel kampioenschap plaats in Koninksem bij Tongeren.

25 januari