Voedselbank in Sint-Truiden overstroomd: “We zouden vandaag aan 600 mensen voedselpakketten bedelen”

De schade komt bijzonder ongelegen voor de voedselbank, omdat ze net vandaag een bedeling organiseerden. “We organiseren hier om drie weken een voedselbedeling”, vertelt bezieler Jean-Paul Mathijs. “Was dit op een andere dag gebeurd, dan hadden we nog tijdig een oplossing kunnen zoeken. Maar nu moeten we onze bedeling annuleren en 600 mensen teleurstellen. We helpen alle drie weken zo’n 1.100 mensen, en die kijken er altijd naar uit om voeding te komen halen.”

Gelukkig voor de organisatie bleven de voedselpakketten buiten schot. “Die hebben we vandaag in allerijl verplaatst”, vertelt Jean-Paul. “Onze kledingvoorraad heeft wel schade geleden. Zo hebben we een container kleding moeten weggooien.”

Hoe het verder moet met de voedselbedeling, is voorlopig nog niet duidelijk. “Zowel de stad als het bedrijf Tenneco in Sint-Truiden heeft al een helpende hand uitgereikt om ons een tijdelijke locatie aan te bieden. We zullen in de komende dagen bekijken waar we het beste terecht kunnen. Onze voedselpakketten staan op zo’n honderdtal paletten, het is natuurlijk een grote onderneming om die te verplaatsen. We hopen wel voorzichtig dat we volgende week een nieuwe bedeling kunnen organiseren.”