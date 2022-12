Vlaamse overheid investeert 1 miljoen euro in sportsite Hemelrijk

“Eerst saneren we wat ooit nog een stort was”, vertellen schepenen Mieke Claes en Nina Kvikvinia (N-VA). “Een win-win voor de buurt en de natuur.” Met Vlaamse steun voor Sportsite Hemelrijk Brustem kan de stad van de oude voetbalsite van Brustem een bovenlokale sportsite maken. De site wordt zowel onder- als bovengronds ontwikkeld. Voetballen kan op de twee kunstgrasvelden, ondergronds komt een schietstand voor vuurwapens en ook de petanqueclub, de handboogschutters en de hondensport krijgen een nieuwe accommodatie. In het hoofdgebouw zullen zowel kleedkamers en douches maar ook een multi-inzetbaar sportlokaal te vinden zijn. Over het volledige domein wordt bovendien een Finse piste aangelegd.

Sportspurt

Het ambitieuze project werd geraamd op meer dan zes miljoen euro. Vlaanderen investeert 1.026.000 euro in Hemelrijk in het kader van Sportspurt waarbij verschillende infrastructuurprojecten verspreid over 81 Vlaamse gemeenten aangepakt worden. “Met onze Sportspurt zetten we de inhaalbeweging verder door voor meer en betere sportinfrastructuur”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA). “We investeren fors om comfortabele sportinfrastructuur dicht bij huis te realiseren, ook in Sint-Truiden.”