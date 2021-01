Vijftiger krijgt zeven jaar cel voor verkrachting van stiefdochter, terwijl hij trouwplannen heeft met haar moeder

Beringen/Hasselt/Leuven Ondernemer die diploma vervalste, is nu zaakvoer­der op Leuvense Oude Markt: “Ik ben vastgelo­pen in de leugens”

18 januari Een jonge Limburgse ondernemer vertelde in 2018 thuis fier dat hij zijn diploma aan de UCLL had behaald en ging vervolgens aan de slag als instructeur B in de sportwereld. De jongeman bleek echter te hebben gelogen over zijn diploma en reed zich uiteindelijk vast in de leugens. Hij riskeert tien maanden cel en een boete van 1.600 euro. Vandaag is hij zaakvoerder op de Oude Markt in Leuven en kijkt hij met veel spijt terug op de feiten.