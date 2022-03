Vijf sterren voor Kasteel van Ordingen: “Kers op de taart na een moeilijke periode”

De afgelopen maanden stonden voor het team achter Kasteel van Ordingen volledig in het teken van de vijfsterren hotelclassificatie. “We hebben hard gewerkt, veel geïnvesteerd en ontzettend veel kleine aanpassingen moeten doen om tot dit resultaat te komen”, klinkt het. Een vijfde ster komt er namelijk niet zomaar. Om aan alle eisen te voldoen moet het hotel beschikken over een restaurant dat elke dag open is, brede comfortabele bedden en bovenal, veel persoonlijke bediening en service zoals een permanente receptie, een valet parkeerservice, een bagageservice, een loopjongen, een conciërge, een strijkdienst,... “De focus ligt voortaan nog meer dan eerst op persoonlijke service en comfort voor elke gast", vertelt general manager Yannick Bouts.

Hoteltop

Het kasteel treedt met de vijfde ster toe tot de hoteltop in Vlaanderen en Europa. “En die ster is niet alleen een mooie individuele erkenning voor het hotel, maar ineens een boost voor de hele sector en voor het Limburgs toerisme”, voegt minister van Toerisme Demir toe. “De sector heeft er twee heel moeilijke jaren opzitten met grote verliezen, maar nu beginnen we onze horizonten opnieuw te verbreden en zetten we onze geweldige logies weer in de kijker, zowel in België als over de landsgrenzen heen. We zitten hier in het hartje van Haspengouw, een prachtige streek die zoveel te bieden heeft en daar draagt het Kasteel van Ordingen echt aan bij.”