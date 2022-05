Viervoeters en hun baasjes welkom op de eerste hondenmarkt van Sint-Truiden

Genk Genk wordt door lezers als veiligste centrum­stad van Vlaanderen aangeduid: “Dit geeft ons energie om nog meer mensen op de fiets krijgen!”

Van 7 tot 15 mei hebben tienduizenden Vlamingen gevaarlijke fietspunten aangeduid op de VeloVeilig-kaart. Daarnaast hebben 37.516 lezers deelgenomen aan een grote bevraging over hoe VeloVeilig hun gemeente is. In Genk vindt 58 procent van de mensen dat de stad veilig is voor fietsers, het hoogste aantal van alle centrumsteden. “Maar dat wil niet zeggen dat het niet beter kan”, blijft burgemeester Wim Dries (CD&V).

15:01