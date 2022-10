Vierdaags springkastelenfestival in Sint-Truiden en Heers

Sint-TruidenVier dagen lang organiseert Zeppyfun opnieuw een springkastelenfestival met unieke kastelen en hindernissenbanen. Zondag 30 en maandag 31 oktober gaat het festival door in de sporthal in de Jodenstraat in Sint-Truiden. Dinsdag 1 en woensdag 2 november is het de sporthal van Heers in de Raes van Heerslaan te doen.