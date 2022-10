Veronique Debay (48) van La V en Rose onverwacht overleden: “Prachtvrouw met het hart op de juiste plaats”

Limburg RECONSTRUC­TIE. Van 'kinderop­vang van de toekomst' naar vrees voor sluiting acht Limburgse crèches: “Schuldei­sers durven niet doorduwen, net omdat het om kindjes gaat”

‘De kinderopvang van de toekomst’: zo werden de vestigingen van Beau-Fort in Limburg in 2017 nog aangekondigd. Een hippe crèche in een Lommelse nieuwbouw, met naschoolse opvang, strijkatelier én zelfs een kinderpsychologe aanwezig. De groep groeide uit van een naar negen vestigingen in enkele jaren. Maar: de kwaliteit bleek ondermaats en het verhaal zit vandaag financieel aan de grond. “Het personeel werkt gewoon door op een schip dat eigenlijk al gezonken is, zonder kapitein, maar net voor al die kindjes”, klinkt het bij insiders.

