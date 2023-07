Vennootschap achter verhuur van flats in Triamant legt boeken neer: curator neemt roer tijdelijk over

De nv PatriVelm die instond voor de verhuurcontracten van de flats in Triamant Velm, legt de boeken neer. Dat meldt Triamant-CEO Jo Robberechts in een brief aan de bewoners. Curamant, het vennootschap dat instond voor de zorg van bepaalde bewoners, werd enkele weken al failliet verklaard, maar omdat PatriVelm nog bestond, konden de 150 mensen bewoners van de serviceflats wel nog in Velm blijven wonen. Er wordt nu een curator aangesteld die op zoek moet naar een overnemer voor de flats.

Vorige week vrijdag waarschuwde advocaat Koen Geelen van de stad Sint-Truiden er al voor en gisteren gebeurde het dan ook effectief: PatriVelm nv legt de boeken neer. De vennootschap is verwikkeld in Triamant en stond in voor de huurcontracten van de bewoners van de flats in het complex. Een week ervoor werd Curamant failliet verklaard en dat zorgde ervoor dat bepaalde inwoners de zorg waarvoor ze betaalden, niet meer kregen. De stad Sint-Truiden kreeg lucht van de ‘levensbedreigende situaties’ en greep in. Omdat de nv PatriVelm wel nog bestond — al zat de vennootschap al in slechte papieren — konden de bewoners van de serviceflats wel nog in Triamant blijven wonen.

Curator

“Met een zwaar gemoed dienen we jullie te melden dat we er helaas niet in geslaagd zijn om Triamant Haspengouw als woon- en leefvorm stevig te verankeren in de samenleving. Onder meer de coronacrisis heeft haar zware tol geëist", schrijf Triamant-CEO Jo Robberechts in een brief aan de bewoners. “Met dalende inkomsten en stijgende kosten klopte het financiële plaatje niet langer. Vandaag heeft PatriVelm de boeken neergelegd, met spijt in het hart. Een curator neemt het roer nu over. De curator zal op zoek gaan naar een overnemer die de woonfunctie overneemt en bestendig garandeert", klinkt het.

Vorige week liet advocaat Koen Geelen de bewoners nog weten dat ze hun huurcontract niet zomaar konden opzeggen zolang PatriVelm niet failliet was. “De contracten blijven in dat geval bestaan, u moet de huur betalen en u mag in de woning blijven”, klonk het. “Bij een faillissement stoppen de contracten echter onmiddellijk en bent u bevrijd van de verplichting om te betalen. Maar u kan dan eigenlijk niet meer in uw flat blijven wonen en u hebt dan ook geen recht meer op de voorzieningen.”

Of er effectief een overnemer gevonden zal worden, is nog maar de vraag. Een week geleden sprak CEO Robberechts over twee mogelijke kandidaat-overnemers, al is daar nog geen duidelijkheid over.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.