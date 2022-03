Velm maakt zich klaar voor opening buurtrestaurant

Hasselt PORTRET. Chef-kok Johan Koeken (63) van Gastrobar ‘t Genoegen overleden: “Hij kon er zo van genieten om voor anderen te zorgen, en al zeker als hij voor jou mocht koken”

Johan Koeken, chef-kok en zaakvoerder van Gastrobar ‘t Genoegen, is zopas op 63-jarige leeftijd overleden. Koeken was bijna 40 jaar de drijvende kracht achter het begeerde restaurant in Hasselt, dat hij samen met zijn vrouw Nicole en hun drie kinderen uitbaatte. “Papa zou bijna op pensioen gaan, maar of hij echt ging stoppen? Daarvoor was hij hier veel te graag.”

10 maart