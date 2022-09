Veerle Heeren zet stap terug als Truiens burgemeester na commotie rond betalingen aan overleden oud-burgemeester

Truiens burgemeester Veerle Heeren (CD&V) zet een stap terug. Dat maakt ze zelf bekend in een persmededeling. De beslissing komt na de heisa over een lening van de stad aan intussen overleden oud-burgemeester Jef Cleeren (CD&V) .

Lees meer over de politieke heisa rond Veerle Heeren in ons dossier.

In Sint-Truiden was eerder al commotie ontstaan over een vermeende lening van de stad aan oud-burgemeester Jef Cleeren (CD&V). Hij kreeg die lening na het overlijden van zijn zoon in 2014, voor wie hij gokschulden moest terugbetalen. De terugbetaling van de lening zou gebeuren via inhoudingen op zijn pensioen als burgemeester en schepen. Maar vorig jaar overleed Cleeren en dus is er nu discussie wie moet opdraaien voor de restschuld van 39.000.

“Ontsteld”

Heeren zegt dat ze vandaag op het schepencollega hierover werd ingelicht door financieel directeur Luc Vandijck. Volgens de burgemeester was binnen haar partij niemand op de hoogte. “Wij zijn ontsteld over de informatie die we vandaag hebben verkregen”, klinkt het.

“Als burgemeester heb ik echter de plicht om ook de rust in de stad en het stadsbestuur terug te brengen gezien de ontstane polemiek door dit dossier. Dit in het belang van onze inwoners”, schrijft Heeren.

“Daarom heb ik besloten om een stap terug te zetten als burgemeester van Sint-Truiden, in overleg met de lokale partijafdeling van CD&V en nationaal voorzitter Sammy Mahdi. Het is belangrijk voor de Truienaar dat de bestuursploeg in alle rust en sereniteit het mooie werk dat we gestart zijn, kan verder zetten. Ik hoop dat dit daarbij kan helpen.”

Heeren laat nog weten dat het schepencollege Audit Vlaanderen heeft ingeschakeld om de zaak te onderzoeken en daarnaast een spoedadvies inwint bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, de toezichthoudende overheid.

‘Rust moet terugkeren’

“We zullen de komende uren en dagen met de coalitiepartners vergaderen over hoe het nu verder moet. Belangrijk is dat de rust en het vertrouwen terugkeert en we kunnen verder werken voor onze inwoners en bedrijven”, klinkt het bij schepen Hilde Vautmans (Open VLD).

Eerste schepen Jelle Engelbosch (N-VA) reageert kort: “De mensen hebben vandaag een pak andere kopzorgen, kunnen de gasrekeningen nog amper betalen, en hebben geen nood aan deze politieke heisa. Belangrijk dat de rust terugkeert in de stad en dat we in Sint-Truiden een doorstart kunnen maken. Verder wil ik er niet over uitweiden.”

Druk te hoog

Bij grootste oppositiepartij Vooruit primeert vooral opluchting. “We komen een beetje uit de lucht gevallen", reageert fractievoorzitter Gert Stas. “Maar eerlijk: dit zat er wel aan te komen. De druk op Veerle Heeren was al langer hoog en zeker nu ze dezelfde fouten bleef maken kon deze beslissing niet uitblijven. Het hing al op de bruggen aan Stayen: ‘Hoe lang nog Veerle?’ We hebben als oppositiepartij verschillende klachten moeten indienen tijdens haar bestuursperiode en zowel op inhoudelijk vlak als qua stijl was het moeilijk samenwerken met haar.”

“Ik denk dat dit vooral een goede zaak is voor de Truiense politiek en voor de stad. Het stadsbestuur kan nu weer aan geloofwaardigheid werken en dat werd dringend tijd”, besluit Stas.

Schandaal

Veerle Heeren is niet aan haar proefstuk toe. Eerder deze week was er al commotie ontstaan over een rapport van Comité P over wantoestanden bij de lokale politie van Sint-Truiden. De oppositie was misnoegd omdat burgemeester Heeren weigerde om inzage te geven in het volledige rapport.

Vorig jaar was er al het schandaal met de coronavaccins, die zowel de burgemeester als mensen uit haar omgeving vroeger dan voorzien toegediend kregen. Er kwam een tuchtonderzoek en Heeren werd zes maanden geschorst en vervangen door partijgenote Ingrid Kempeneers. Op 1 augustus 2021 nam ze haar functie weer op.

LEES OOK: