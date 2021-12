Veerle Heeren vernam schorsing via de media: “Welzijn van de stad staat voor mij voorop”

Tienen/Hoegaarden/Boutersem/Kortenaken/Glabbeek/Landen/Linter/Zoutleeuw/Geetbets Alle kinderen van Zuidoost Hageland krijgen prikje in VC Tienen

Net als overal in Vlaanderen, gaat ook in Zuidoost Hageland de kindervaccinatiecampagne in januari van start. In overleg met alle betrokken partners, heeft de eerstelijnszone beslist om slechts één kindervaccinatiepunt in te richten. Alle 5- tot 11-jarigen uit Boutersem, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, Tienen en Zoutleeuw zullen uitgenodigd worden voor een prikje in VC Tienen.

28 december