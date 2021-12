Veerle Heeren vernam schorsing via de media, oppositie stuurt aan op ontslag: “Sint-Truiden verdient een sterke burgemeester”

Heeren laat ook weten dat ze het nieuws niet vernam van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers of een andere officiële bron. “We hebben het nieuws omtrent de schorsing via de media vernomen”, zegt ze. “Zoals steeds respecteer ik de juridische procedure in deze. Wat wel belangrijk blijft voor mij, is dat het welzijn van de stad en haar inwoners voor mij voorop staat! Het is mijn prioriteit om ervoor te zorgen dat onze stad goed bestuurd wordt. Vandaag en in de toekomst.”

Vanuit de hoek van de oppositie reageert men fors op het nieuws. Gert Stas, fractieleider van Vooruit Sint-Truiden, ziet dat de klacht van zijn fractie zijn beslag krijgt. “Nog nooit kreeg een burgemeester een dergelijke sanctie. Minister Somers geeft hiermee een - laattijdig, maar niettemin - stevig signaal. Het gaat om een zware schorsing met daarbij nog een suggestie voor de gemeenteraad om een motie van wantrouwen in te dienen. Politici mogen niet boven de burgers staan, maar zijn er om hen te dienen.”

“Wankele positie”

“In tijden waarin de politiek afgerekend wordt op zijn weifelende houding, kan deze duidelijke boodschap tellen”, gaat Stas verder. “De al wankele positie van de burgemeester wordt zo onhoudbaar. Al na haar optreden in mei en haar daaropvolgende maand afwezigheid, bleek in Sint-Truiden dat de burgemeester niet meer de autoriteit had om een stad te leiden. Haar positie was zowel in de Truiense publieke opinie als intern politiek te zeer beschadigd. Met een sanctie van 6 maanden en de suggestie van de minister om een motie van wantrouwen in te dienen, zal van het burgemeesterschap van Heeren enkel nog een ceremoniële lege doos overblijven.”

“Schone lei”

Stas stuurt duidelijk aan op een ontslag. “Dit is niet in het voordeel van de Truienaar. Die verdient een sterke burgemeester om de stad in goede banen te leiden en een positief imago uit te stralen. Dit kan niet als Veerle Heeren aanblijft als burgemeester. Sint-Truiden heeft nood aan rust en stabiliteit: Geen vuurwerk, maar goede voornemens voor het nieuwe jaar. Beginnen met een schone lei bijvoorbeeld.”

De Vooruit-fractieleider legt de bal in het kamp van N-VA en Open Vld, de twee andere meerderheidspartijen in Sint-Truiden. Zij moeten kleur bekennen en al dan niet een constructieve motie van wantrouwen neerleggen, vindt Stas.

CD&V-voorzitter Joachim Coens reageerde kort op het nieuws over Heeren: “Veerle Heeren heeft in haar functie als burgemeester een fout begaan. Dat heeft ze erkend en ze moet nu de verkregen sanctie naleven. Daarmee wordt deze zaak ook afgerond.”