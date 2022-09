Veerle Heeren opnieuw onder vuur na ‘leugens’ over onderzoek Comité P.

Sint-TruidenBurgemeester van Sint-Truiden, Veerle Heeren (cd&v), ligt opnieuw onder vuur. De aanleiding is een rapport van het Comité P over wantoestanden bij de lokale politie. Dat meldt Het Belang van Limburg. Volgens de burgemeester verbood het Comité P dat rapport te delen met de politieraad, maar uit een mail van het Comité P zou het tegendeel blijken.

Dinsdagavond boog de politieraad van de zone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken zich in spoedzitting over de wantoestanden bij het lokale politiekorps. Het onderzoek startte naar aanleiding van gelekte beelden van een masturberende man in een Truiense politiecel. Uit onderzoek van Comité P bleek dat de betrokken inspecteur al heel wat op zijn kerfstok had. Zo filmde hij ook een naakte asielzoeker op de achterbank van een combi en loopt er parallel een strafonderzoek voor onder andere feiten van racisme, voyeurisme, discriminatie en politiegeweld. De inspecteur werd deze zomer uit zijn ambt ontslagen. Door het tuchtonderzoek kwam ook een tweede persoon in opspraak.

Naast een onderzoek naar de twee individuele dossiers voerde het Comité P ook een breder onderzoek naar de werking van de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken. De vraag is namelijk of het om alleenstaande uitwassen gaat of om bredere normvervaging en een gebrek aan integriteit binnen het korps.

Dinsdagavond werd de politieraad bijeengeroepen om dat rapport van het Comité P te bespreken, maar tijdens de vergadering bleek dat het Comité P enkel dertien aanbevelingen gaf. Daarop vroegen verschillende raadsleden om inzage in het volledige toezichtsrapport van het Comité P.

Dat werd hen geweigerd door Veerle Heeren, die voorzitter is van de politieraad. Ze werd daarin bijgetreden door de korpschef. Heeren had het in de besloten zitting over ‘een verbod’ van het Comité P om het document te delen. Raadslid Carl Nijssens (cd&v), een partijgenoot van Heeren, liet het daar niet bij en vroeg het Comité P meteen na de politieraad om meer uitleg. Woensdagmiddag kreeg Nijssens antwoord. Uit die mail, die de redactie van Het Belang van Limburg integraal kon inkijken, blijkt het tegendeel: het Comité P gaf net wel toestemming om het rapport te delen met de politieraad.