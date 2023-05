Vader neemt zoontje (9) mee naar illegale raveparty : “2 uur rondgehangen én drugs gekocht”

Cafébaas (58) die chiroleden bepotelde krijgt 24 maanden cel: “Ik heb graag fysiek contact met mensen”

Een 58-jarige cafébaas uit Hasselt, die leden van een chirogroep uit Zwijnaarde bepotelde, is vrijdag bij verstek tot 24 maanden cel veroordeeld. “De beklaagde was niet in staat zijn seksuele driften onder controle te houden en hield geen rekening met de fysieke en psychische integriteit van de slachtoffers”, aldus de rechtbank, die de cafébaas ook voor vijf jaar uit de rechten ontzette.