Vaccinatiecentrum Sint-Truiden begint op 12 september met boosterprikken

Landen Kringwin­kel Plus Landen viert eerste verjaardag

Groot feest op 4 september in Landen, want dan bestaat Kringwinkel Plus in Landen één jaar. Het circulaire belevingscentrum van Kringwinkel Hageland is dan al één jaar open en dat wordt gevierd. De winkel is voor de gelegenheid een keertje extra open op zondag en er staat van alles op de agenda.

30 augustus