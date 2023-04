Tweede nacht van illegale rave: “Volk blijft precies toestromen”

Jarne Lesuisse en Limburg United walsen over Landstede Hammers heen: “We zijn klaar voor de start van de Belgische play-offs met de komst van Charleroi”

De laatste wedstrijd in Elite Gold was nog belangrijk voor Limburg United om met thuisvoordeel in de Belgische play-offs te kunnen starten. Ondanks een mindere start won de Limburgse trots overtuigend met 81-51 van Landstede Hammers. Woensdag opent United de kwartfinale van de play-offs in de Alverberg tegen Spirou Charleroi.