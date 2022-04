Tweede editie van Kastkunst zet Truiense elektriciteitscabines in de verf

De saaie, grijze elektriciteitskasten moeten in Sint-Truiden plaats maken voor kleurrijke kunstwerken. Elke cabine is omgetoverd tot een uniek stuk met een eigen verhaal. ‘”De tijd dat we de kleurloze elektriciteitscabines voorbijwandelden zonder ze een tweede blik te gunnen is voorgoed verleden tijd”, zegt waarnemend burgemeester Ingrid Kempeneers (CD&V). “Met deze tweede editie van Kastkunst brengen we nog meer leven in het straatbeeld van Sint-Truiden. De kunstenaars creëren niet alleen een kleurenspektakel op de elektriciteitscabines in het stadscentrum, maar trekken ook naar Brustem, Engelmanshoven, Ordingen, Gelinden en Aalst.”